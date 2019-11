Augustiner Stammhaus: Neuer Glanz im ersten Stock

Dieses außergewöhnliche neue Restaurant ist nicht etwa in einem Schlösschen entstanden, sondern dort, wo man es wohl am wenigsten erwarten würde: quasi mitten in einem Wirtshaus. In den Augustiner Großgaststätten der Wirtefamilie Vollmer in der Fußgängerzone, Neuhauser Straße 27.