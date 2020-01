In der Auslage lachen uns all die Leckereien an, die wir aus Ungarnurlauben kennen: die pikante Paprikasoße Erös, neongrellverpackte Schokoriegel und Entenschmalz in Eimerchen. Doch: Wir wollen Lángos! Den Hefefladen gibt’s beim Leckerwerk als großen Fladen (4,40 Euro) oder halb (2,70 Euro), wobei für Büromenschen der Halbe reicht.