OB-Kandidatin Habenschaden schießt gegen die Stadt

"Cafés ohne Außenbereich machen im Sommer oft pleite", so Mattar. Die Parklets könnten von den Gastronomen vor Ort genutzt werden, statt als extra Flanier-Fläche. Das sei auch in Stockholm so. "Tun wir das nicht, wird die Gastronomie von uns totgemacht", mahnte Mattar. Auch sonst gab es scharfe Kritik am recht vorsichtigen Plan der Stadt, zunächst nur Alpenplatz (Obergiesing) und Schwanthalerstraße/Parkstraße (Westend) zu Sommerstraßen umzuwandeln. Und das nur auf Zeit. OB-Kandidatin Katrin Habenschaden (Grüne) sprach von einer "unambitionierten, trägen Arbeitsweise".