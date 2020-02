SPD mit TV-Anwalt Vorländer und Liedermacher Hefter

Münchens SPD-Parteivize Roland Fischer sagt, dass der Promi-Status von Kandidaten in der SPD eher keine Rolle spiele. Prominente Namen auf der SPD-Liste gibt es dennoch. Einer der bekannteren ist TV-Anwalt Christian Vorländer (Platz 5), der aktuell auch Vize-Fraktionschef seiner Partei im Rathaus ist. Parteichefin Claudia Tausend bezeichnete ihn im AZ-Interview als "frische Persönlichkeit, die politische Inhalte auch gut präsentieren kann".

Neu für den Stadtrat kandidiert der Liedermacher Roland Hefter (52) aus Ramersdorf (Listenplatz 9). Er war kurz vor der Landtagswahl mit seinem Anti-AfD-Song "Mia ned" (aufgenommen mit der Initiative "Künstler mit Herz") zum Star geworden, es war in wenigen Wochen auf Facebook drei Millionen Mal aufgerufen worden.

Seit Freitag macht sein neues Video in den sozialen Netzwerken die Runde: die München-Hymne "München unsere Stadt", die er von OB Dieter Reiter singen lässt. "Das Lied habe ich schon lange in der Schublade", erklärt Hefter der AZ, "es war nicht als Wahlkampfsong gedacht, sondern als lässiges Heimatlied. Ich freu mich sehr, dass Dieter Reiter zugestimmt hat, das mit einem bissl abgewandelten Text einzusingen, er macht das nicht schlecht."

In den Stadtrat will Hefter unbedingt. "Ich finde, dass die SPD das in München super macht. Wo es in der Macht der Stadt liegt, kümmert sie sich um die Armen und um die Alten. Ich will mithelfen, dass es den Einzelnen gut geht."

Die Parteien versuchen nicht nur durch Prominenz, sondern auch durch Aktivisten von außerhalb, Stimmen für sich zu gewinnen. Als politischen Quereinsteiger hat OB Reiter Andreas Schuster (43; Platz 13 der SPD-Liste) nominiert. Schuster ist Mobilitätsexperte bei Green City und Mitinitiator des Bürgerbegehrens Radentscheid.

Die Linken setzen unter anderem auf ihren OB-Kandidaten Thomas Lechner (58; Platz 4), der maßgeblich an der Organisation der Großdemo #ausgehetzt beteiligt war.

Dem Kampf gegen Kaffee-Einwegbecher hat sich die Unternehmerin Julia Post (Platz 5 der Grünen-Liste) mit ihrer Initiative Coffee-to-go-again verschrieben. Und Auto-Begeisterten dürfte Michael Haberland (52) ein Begriff sein. Er ist Präsident des Vereins "Mobil in Deutschland" und kandidiert bei der CSU auf Listenplatz 26.

Wie viel der Bekanntheits-Status am Ende bringen wird? Es sind noch knapp vier Wochen bis zur Kommunalwahl am 15. März. Dann wird man’s wissen.

