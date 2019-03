Auf Facebook-Fotos sieht man Stadträte aller Fraktionen in Israel einträchtig beim Essen. Da wurde sicher auch über die bestehenden Meinungsverschiedenheiten beim Gasteig gesprochen. Hält die CSU an der Generalsanierung fest?

Ja. Aus unserer Sicht geht es nicht, die Sanierung zu Lasten der Stadtbibliothek, der Volks- und und Musikhochschule abzuspecken. Wir denken, dass es am Mittwoch eine Mehrheit für diese Sanierung jenseits der SPD geben wird. Die SPD will auch auf den Umbau des Carl-Orff-Saals zu einer multifunktionalen Spielstätte verzichten. Ich halte den Umbau dieses Saals für unabdingbar. Das ist für mich so wichtig wie eine akustische Verbesserung der Philharmonie. Der gegenwärtige Zuschnitt ist nicht ideal, und die Stadt braucht einen Raum für Festivals wie Dance, Spielart und die Musiktheaterbiennale. Auch die Black Box muss technisch und akustisch auf den Stand von heute gebracht werden.