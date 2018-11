Ganz ohne Herzogin Meghan Was macht Prinz Harry am Jahrestag seiner Verlobung?

Prinz Harry (34) hält sich derzeit in Afrika auf - allerdings ohne seine schwangere Ehefrau, Herzogin Meghan (37, "Suits"). In die Dauer der zweitägigen Reise nach Zambia fällt auch der erste Jahrestag der Verlobung. Und den verbrachte der britische Royal an einem besonderes komischen Ort. Im wahrsten Sinne des Wortes.