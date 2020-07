Sylvie Meis (42) lässt ihren 15-jährigen Sohn Damian ziehen. Wie sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann und Vater des Kindes, Ex-Fußball-Star Rafael van der Vaart (37), in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung bekannt gab, wird Damian bald bei van der Vaart in Dänemark wohnen. Der Grund: Der Junge wird dort beim renommierten Verein Esberg fB in der U15-Mannschaft in die Fußstapfen seines Vaters treten.