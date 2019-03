München - Mit einem Blitzmarathon nimmt die Polizei von Mittwoch (3. April) an 24 Stunden lang Raser ins Visier. Unter dem Motto "Fuß vom Gas!" führen rund 1.900 Polizisten Geschwindigkeitskontrollen an etwa 2.000 Stellen durch, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag bekanntgab. Der siebte bayerische Blitzmarathon startet um 6.00 Uhr am Mittwochmorgen und endet um 6.00 Uhr am Donnerstag. Das Ministerium veröffentlichte die Kontrollstellen bereits vorab im Internet.