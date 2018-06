Für Opfer des Manchester-Attentats Für den guten Zweck: Die Beckhams spenden ihre Royal-Wedding-Outfits

Sich einmal wie ein Star auf einer königlichen Hochzeit fühlen - für einen Fan könnte dieser Traum jetzt Wirklichkeit werden. David (43) und Victoria Beckham (44) haben ihre Outfits, die sie am 19. Mai zur royalen Hochzeit von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) getragen haben, für einen guten Zweck gespendet. "Um die unglaubliche Arbeit des 'We Love Manchester Emergency Fund' und die Familien, die von den Manchester-Anschlägen im vergangenen Jahr betroffen waren, zu unterstützen, haben sich @davidbeckham und ich mit @omazeworld zusammengetan, um euch die Chance zu geben, in den Besitz unserer Hochzeits-Outfits zu kommen", erklärt Victoria Beckham auf ihrem Instagram-Profil. Auch ihr Mann veröffentlichte den Text auf seiner Instagramseite.