Für Milch Vorbild für Prinz Harry? Dieser Queen-Enkel macht TV-Werbung in China

Auch Harry und Meghan werden ab dem Frühjahr auf ihre Titel "Königliche Hoheit" verzichten und keine offiziellen Aufgaben mehr für die Royals übernehmen. Das Paar, das sich nach Kanada zurückgezogen hat, will "finanziell unabhängig" sein vom Palast. Die beiden können sich beruflich entfalten, allerdings soll alles, was sie diesbezüglich unternehmen, den Werten der königlichen Familie entsprechen, heißt es. Erste Gerüchte, sie könnten sich mit einer Produktionsfirma im TV- und Filmbereich selbstständig machen, gibt es bereits. Und Netflix hat schon Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert...