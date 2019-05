München - In der Diskussion um seine Zukunft erhält Trainer Niko Kovac vom FC Bayern einmal mehr Rückendeckung von Stefan Effenberg. "Niko Kovac musste bei Bayern den Umbruch einleiten, die Langzeitverletzten ersetzen und Arjen Robben und Franck Ribéry vermitteln, dass sie nicht mehr Stammspieler sind. Das hat er in Perfektion geschafft und am Ende die Meisterschaft geholt", schrieb Effenberg in seiner Kolumne bei "t-online.de".