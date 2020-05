München - Sein brasilianischer Einfluss und die pure Lust am Spiel sind immer präsent, wenn Thiago Alcántara do Nascimento einen Fußballplatz betritt. Der 29-jährige Mittelfeldstar des FC Bayern, dessen Vater Mazinho 1994 mit Brasilien Weltmeister wurde, verblüfft mit seinen Haken, Hüftwacklern und Pässen regelmäßig Gegner wie Mitspieler. Und dabei sieht all das so unglaublich leicht aus.