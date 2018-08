Für den Rest des Sommers Ziehen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan auf das Land zurück?

Frisch verheiratet und dennoch ein voller Terminkalender: Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) sind voll im Stress. Ein Ereignis jagte in den Wochen seit der royalen Hochzeit das nächste. So blieben den beiden nur wenige Stunden trauter Zweisamkeit, um in Ruhe das junge Eheglück zu genießen. Doch das will Harry nun offenbar ändern, wie die Zeitschrift "Vanity Fair" berichtet. Er habe sich entschieden, den Rest des Sommers mit seiner Meghan auf dem Land zu verbringen. Erst im September wollen die beiden demnach wieder öffentliche Termine wahrnehmen.