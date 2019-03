Für den guten Zweck Überraschung! Prinz Harry "schleift" seine Meghan auf die Bühne

Am heutigen Mittwoch versammelten sich tausende Besucher in der SSE Arena in London für den WE Day. Gefeiert wurde die WE-Bewegung, die junge Menschen dabei unterstützen soll, die Welt positiv zu verändern. Absoluter Stargast des Events war Prinz Harry (34). Der Royal hatte eine ganz besondere Überraschung parat. Nach seiner Rede erklärte er: "Ich versuche jetzt meine Frau auf die Bühne zu schleifen." Liebevoll führte er die hochschwangere Herzogin Meghan (37) unter tosendem Applaus ins Rampenlicht.