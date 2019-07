Die Stadträte nennen Fürth und Ludwigsburg als Vorbild. In der fränkischen Stadt stehen sogenannte Speed-Capture-Automaten. An diesen können die benötigten biometrischen Passbilder digital erstellt, Fingerabdrücke genommen und notwendige Unterschriften geleistet werden. Diese stehen dann im weiteren Verfahren direkt den Sachbearbeitern zur Verfügung. Das, so die Argumentation, spare Zeit und entlaste die KVR-Mitarbeiter.