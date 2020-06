Die SPD will das Volksbegehren nun vor Gericht durchsetzen, am Donnerstag verhandelt der Verfassungsgerichtshof in München über die Klage. Justizminister Eisenreich lehnt das Volksbegehren ab, will aber schärfer gegen Wuchermieten vorgehen. Die große Mehrheit der Vermieter handle verantwortungsvoll, "aber schwarze Schafe unter den Vermietern verdienen keinen Schutz".