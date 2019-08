Beim Gegner löst Lewandowski wohl keine Schwärmerei, sondern eher Alpträume aus. Gerade in der Veltins-Arena scheint sich der 31-Jährige besonders wohl zu fühlen. Sein erstes Bundesliga-Tor überhaupt erzielte er dort im BVB-Trikot. Sein erstes Bundesliga-Tor für die Bayern durfte der Stürmer auch in Gelsenkirchen bejubeln. In den letzten neuen Spielen gegen Schalke hat der Pole immer getroffen - er ist das königsblaue Schreckgespenst.