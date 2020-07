"Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich die Berge, es ist so idyllisch, ich kenne jede Kuh mit Namen", sagte Schrowange dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Ihre Wohnung in Köln habe sie aber noch, vor allem als Anlaufpunkt für Sohn Laurin (*2000), wenn der von seinem Studium aus England zu Besuch kommt. Er stammt aus der Beziehung mit Moderator Markus Lanz. Schrowange war mit ihrem Kollegen von 1998 bis 2006 liiert.