Und genau dieses Geld scheint jetzt zu kommen: Laut der CSU-Stadtratsfraktion hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Montag bei einem Besuch in der Fraktion 2,4 Milliarden Euro für München zugesagt, über das GVFG. Sein Ministerium erachte außerdem eine Vorhaltemaßnahme für einen U9-Anschluss am Hauptbahnhof für notwendig.