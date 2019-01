Individuell einstellbares Fahrverhalten beim Peugeot 508

Auch die Abstimmung von Motor, Automatikgetriebe, Lenkung und Fahrwerk lässt sich in mehreren Stufen wählen. Erfreulicherweise ist auch die Version "Individuell" vorhanden, soll lassen sich nämlich bei langen Autobahnfahrten die Eco-Einstellung für den Antrieb und die straffere Sport-Variante für die ansonsten in der Mittellage etwas zu softe Lenkung kombinieren. Was dabei herauskommt, ist durchaus geeignet, wie im AZ-Test ausprobiert, auch mal gut 900 Kilometer an einem Tag abzuspulen. Der Fahrwerks-Komfort, die angenehme Sitzposition und der Sound der Anlage aus der High-End-Klangschmiede Focal (natürlich eine Option!) sorgen für Wohlbefinden bis zur Ankunft.