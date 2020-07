Jodls Leiche wurde in Münchner Krematorium verbrannt

Am 16. Oktober 1946 wurden die Nazi-Hauptkriegsverbrecher hingerichtet, die von einem Internationalen Militärgericht in den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt worden waren. Dazu gehörte auch Alfred Jodl, Hitlers wichtigster General. Seine Leiche wie die der anderen Todeskandidaten war in einem Münchner Krematorium verbrannt und die Asche in einem Nebenfluss der Isar verstreut worden. Damit sollten Erinnerungsstätten an Nazis vom Kaliber eines Alfred Jodl verhindert werden.