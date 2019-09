"Aber um alles zu verändern, brauchen wir alle. Es ist Zeit für uns alle, massenhaften Widerstand zu leisten", hatte "Fridays for Future" im Mai in einem Gastbeitrag in der "Süddeutschen Zeitung" auf den dritten globalen Streiktag hingewiesen. In New York beginnt zudem am Samstag der dreitägige Klimagipfel der Vereinten Nationen, bei dem über eine schnellere Umsetzung des Pariser Klimaabkommens diskutiert wird.