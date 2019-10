Neuer Kinofilm mit Hape Kerkeling und Bully Herbig

Nach über 30 Jahren beendete Hape Kerkeling seine Dauerpräsenz und widmete sich in den vergangenen Jahren dem Schreiben von Büchern. "Ich habe mich die letzten Jahre so von mir selbst erholt, dass ich total entspannt bin", sagt er dem Magazin "mobil". Seine autobiografischen Bestseller "Ich bin dann mal weg" und "Der Junge muss an die frische Luft" wurden mit Darstellern verfilmt - jetzt will es Hape Kerkeling selbst wieder als Kino-Star wissen.