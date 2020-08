Freiwilligenarbeit in Los Angeles Herzogin Meghan und Prinz Harry tun wieder Gutes

Besonderer Dank an den Herzog und die Herzogin von Sussex

In einem Instagram-Post der Non-Profit-Organisation heißt es, dass es diese Woche ein "Drive-In"-Event für die Verteilung von Hilfsgütern an einer Grundschule im Süden von Los Angeles gegeben habe, da die Schule in den USA wieder losgeht. Ein besonderer Dank richtet sich in dem Post an den Herzog und die Herzogin von Sussex. Sie haben dem Team dabei geholfen, "Schulmaterial, Kleidung, Hygieneartikel, Lebensmittel und vieles mehr an Kinder auszuteilen, die diese grundlegenden Dinge während dieser beispiellosen Schulanfangszeit mehr denn je benötigen."