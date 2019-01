München - Gute Nachrichten für Verbraucher: Die Brauereien wollen - auf freiwilliger Basis - alle Biere und Biermischgetränke mit entsprechenden Nährwert-Angaben versehen. Das haben der Deutsche Brauer-Bund und der Verband Privater Brauereien in Deutschland am Freitag mitgeteilt. Die Kennzeichnung soll von diesem Jahr an schrittweise eingeführt werden. Die EU-Kommission hatte zuvor auf einen solchen Schritt gedrängt.