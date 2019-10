AZ: Frau Scharf, der Anteil der Frauen unter den bayerischen Landtagsabgeordneten ist so gering wie vor 20 Jahren und in Ihrer Fraktion liegt er noch einmal darunter. Kann es mit der angestrebten CSU-Parteireform besser werden?

ULRIKE SCHARF: Auch im Bundestag ist der Anteil der Frauen so gering wie seit 20 Jahren nicht. Über eine verstärkte Förderung der Frauen in der Partei muss der Weg in die Mandate geebnet werden. Daher fordert die Frauen-Union einen nächsten Schritt in der Frauenquote in der CSU. Vor zehn Jahren haben wir eine 40-Prozent-Quote für die Parteivorstände auf Bezirksebene und im Landesvorstand beschlossen. Jetzt wollen wir auch auf Kreisverbandsebene eine Quote einführen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Frauen einen leichteren Zugang zu den Mandaten finden.