Fraktionschef der Bayern-SPD Florian von Brunn: Münchner unterliegt bei Kampfabstimmung

München - Mit dem Mittelfranken Horst Arnold an der Spitze geht die SPD-Fraktion im bayerischen Landtag in die neue Legislaturperiode. "Diese Fraktion besteht aus 22 Personen, aber sie kann Parlament und das ist das Entscheidende und das wollen wir demonstrieren", sagte der 56-jährige Jurist am Donnerstag nach seiner Wahl in München.