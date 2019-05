München - Am Samstag kann der FC Bayern die siebte Meisterschaft in Folge fix machen, sogar das Double ist in dieser Saison noch drin. Dennoch: Die schwere Krise im Herbst und das Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool werden am Ende dieser Spielzeit als Makel haften bleiben, selbst wenn der Rekordmeister noch beide Titel gewinnt.