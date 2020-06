Anke Engelke beantwortet Frage bei "Wer wird Millionär?" falsch

Für Aufsehen sorgte Anke Engelke, die zum siebten Mal in der Promi-Ausgabe der Quizshow zu Gast war. Doch dabei patzte die 54-Jährige! Denn ausgerechnet die erfahrene Promi-Kandidatin beantwortete die 125.000-Euro-Frage falsch. Moderator Günther Jauch wollt wissen, was "nicht über XFD1048576 hinausgehen kann"? A: unser Sonnensystem, B: Excel-Tabelle, C: die Zahl Pi oder D. Intelligenz eines Menschen.