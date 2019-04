Doch die echte Leidenschaft des Elektroingenieurs war und ist die Fotografie. An manche Gesichter, die er damals in München ablichtete, erinnert er sich noch genau, wie etwa an die Frau unten, im roten Jäckchen. Schließlich kaufte Bock bei ihr regelmäßig ein, als er noch rauchte: Es handelt sich um Käthe Schoberl, die täglich in ihrem Tabak-Laden in der Nähe des Roecklplatzes stand. "Ich wohnte in der Ehrengutstraße", sagt Bock, "und da ich regelmäßig in der Stadt fotografierte, dachte ich mir: Warum nicht auch Käthe Schoberl?" Also bat er die Dame, sich vor ihrem Laden zu positionieren, die gleich dabei war und in die Kamera lächelte.