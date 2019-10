Überraschend war auch das dramatische Ehe-Aus mit Sänger Seal 2014. Verschiedene Männer folgten, ehe die Blondine in Tom Kaulitz ihre neue große Liebe fand. Den 26 Jahre jüngeren Gitarristen hat Klum im Sommer 2019 auf Capri geheiratet. Mit dessen Bruder Bill und Conchita Wurst wird Heidi Klum am 14. November nach der "Queen of Drags" suchen. In der Show stellen die drei Gastgeber den Dragqueens jede Woche eine neue Aufgabe und bewerten, wer von ihnen das Motto in einer großen Varieté-Show vor Publikum am besten umsetzt. Unterstützt werden sie dabei in jeder Folge von einem Stargast.