München - In Dortmund, in Leipzig und auch auf Schalke wird trotz der Corona-Krise schon wieder trainiert. Der FC Bayern will laut Karl-Heinz Rummenigge bald nachziehen: "Wir werden auch ab Montag (06.04., Anm. d. Red.) hier an der Säbener Straße beim FC Bayern wieder trainieren", erklärte der Vorstands-Boss gegenüber "BR Sport".