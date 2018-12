Berlin - Die Gründerin einer liberalen Moschee in Berlin, Seyran Ates, und einige Politiker haben sich für eine "Moschee-Steuer" für Muslime ähnlich der Kirchensteuer ausgesprochen. "Alles, was die Gemeinden brauchen, kann in Zukunft von den Mitgliedern selbst aufgebracht werden", sagte Ates der "Welt". Die Anwältin ist Initiatorin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Moabit, die für einen liberalen Islam steht und für eine geschlechtergerechte Auslegung des Koran eintritt.