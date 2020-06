Die Folgen für die Stadtkasse, die jetzt schon absehbar sind: Es wird mindestens eine Milliarde Euro Gewerbe- und Einkommenssteuer fehlen. Gleichzeitig steigen die Kosten für die Stadt – etwa durch Hilfspakete und -maßnahmen.

Die Arbeitslosenquote in München ist gestiegen

Trotzdem ist die Arbeitslosenquote gestiegen. Im April auf 4,3 und im Mai auf 4,8 Prozent. In Zahlen heißt das: 14.500 Menschen in München mussten sich in den beiden Monaten arbeitslos melden. Doch warum streckt Clemens Baumgärtner am Anfang des Pressetermins trotzdem beide Daumen in die Luft? Weil er fest davon überzeugt ist, dass München stark genug sei, die Krise bewältigen zu können, erklärt er. Baumgärtner: "Wir haben einen wahnsinnig guten Ausgangspunkt."

In den vergangenen Wochen hat das Rathaus eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Ein Vorstoß: Gastro-Betriebe können beantragen, dass Parkplätze zeitweise zu Freischankflächen umgewandelt werden dürfen. Ein weiterer: Mit der Initiative #münchenhältzamm können Betriebe ihr Angebot kostenlos online vorstellen. Und beim "Sommer in der Stadt" bekommen Schausteller die Möglichkeit, ihre Buden auch heuer aufzustellen. In dem Jahr ohne Volksfeste.

Baumgärtner, der selbst ernannte Optimist, glaubt: "Zu Weihnachten werden wir wieder eine erholte Innenstadt erleben, die gesamte Wirtschaft wird sich Mitte 2021 regeneriert haben." Doch er gibt auch zu, dass das davon abhängt, ob es eine zweite Welle gibt. "Ob die kommt", sagt der Wirtschaftsreferent, "ist nun wirklich ein Blick in die Glaskugel". Sein Ministerpräsident schätzt das anders ein – und sieht die zweite Welle schon. Das wiederum wäre der nächste harte Schlag für die Münchner Wirtschaft.

