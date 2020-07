Sportkurse in Parks verbieten? Trainer wollen das nicht akzeptieren

Die Trainer sind "sprachlos und wahnsinnig traurig" darüber. Sie können diese Entscheidung nicht akzeptieren. Deshalb brachten Sie ihr Anliegen jetzt vor den Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Nadja Raoufi erklärt: "Wir bieten Sport an der frischen Luft: ohne Abo, für kleines Geld, für jedes Level, für jeden ab 19 Jahren und für alle Nationalitäten." Ihr Freund Sebastian Habersetzer ergänzt: "Wir bringen verschiedenste Menschen in der Stadt zusammen und in Bewegung. Das ist noch nur gut. Was ist sozial und gerecht daran, das zu verhindern?"