Einkommen von Harry und Meghan: Charles schießt Geld zu!

Für die eigene Sicherheit wollen die Sussex' aber selbst aufkommen, gab eine Sprecherin bekannt. Etwa 4,5 Millionen Euro soll das pro Jahr kosten, berichtet die "Daily Mail". Derzeit wohnen die beiden mit ihrem kleinen Sohn Archie in Los Angeles; dort wuchs auch Meghan selbst auf. In den kommenden Monaten wollen sich Meghan und Harry auf ihre Familie konzentrieren und ihre künftigen gemeinnützigen Organisationen weiterentwickeln, wie sie am Montagabend mitteilten.