Dabei komme es auf laut Scharold in den nächsten Wochen "auf die Unterstützung und das Verständnis aller" an. "Nur wenn Behörden, Verbände und Vereine vertrauensvoll zusammen an Lösungen arbeiten, wird die 3. Liga diese Krise überstehen", so der Appell von Sechzigs Finanz-Boss.

Lesen Sie hier: Der TSV 1860 trotzt der Langeweile mit Klopapier