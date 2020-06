Der Wettbewerb wird ab dem Viertelfinale in Form eines Blitzturniers durchgeführt. RB Leipzig ist bereits unter den letzten acht Mannschaften, der FC Bayern muss erst noch das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) bestreiten. Die Partie wird am 7. oder 8. August ausgetragen. Wo das Spiel stattfinden wird, ist allerdings noch unklar. Entweder in der Münchner Allianz Arena oder an einem neutralen Ort in Portugal.