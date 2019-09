Final-Niederlage in New York City US-Open: Herzogin Meghan bringt Serena Williams erneut kein Glück

Was für eine Sensation beim Damen-Finale der diesjährigen US-Open in New York City: Die erst 19-jährige Bianca Andreescu aus Kanada schlug völlig überraschend die US-Amerikanerin Serena Williams (37) glatt in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:5. Mittendrin: Herzogin Meghan (38), eine sehr gute Freundin ihrer Landsfrau Williams. Meghan nahm sogar neben Oracene Price, der Mutter von Serena, in deren Loge Platz. Die Niederlage konnte allerdings auch sie nicht verhindern.