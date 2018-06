5.000 Fußball-Fans finden in der Arnulfstraße 52 im Augustinerkeller Platz. Gezeigt werden alle Deutschland-Spiele, einige andere Vorrunden-Spiele und Achtelfinale bis Finale. Reservierungen werden nicht angenommen – wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Auch im Englischen Garten können Sie public viewen: Sofern das Wetter es zulässt, laufen im Biergarten am Kleinhesseloher See alle Spiele. Reservierungen für die Bar per Mail an info@baramseehaus.de.

Im Nachtbiergarten im Backstage (Reitknechtstraße 6) werden alle WM-Spiele gezeigt – dort kann man sogar selber grillen. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung (per Mail an wm2018@backstage.eu) lohnt sich aber trotzdem. Bei den Spielen des DFB-Teams gibt es drei Ticket-Varianten: zwischen 70 Euro (für einen Zehner-Tisch) und 6 Euro (pro Person inklusive einer Maß Bier).

Public Viewing mit Jazz in der Waldwirtschaft

Wer das Public Viewing mit einem kleinen Ausflug verbinden möchte, sollte über einen Besuch der Waldwirtschaft Großhesselohe nachdenken. Der Biergarten liegt direkt am Isarhochufer im Münchner Süden. Im Biergarten sind die Deutschland-Spiele sowie sämtliche Partien ab dem Achtelfinale auf einer Großbildleinwand zu sehen.

Auch für den Fall, dass es regnet, ist vorgesorgt. Eine große Markise sorgt dafür, dass Hunderte Plätze trocken bleiben. Daneben gibt es noch das angrenzende Restaurant, auf dessen Terrasse die Spiele auf vier Großbildfernsehern gezeigt werden. Wer allerdings erst direkt zum Anpfiff in der "Wawi" vorbeischaut, könnte Platzprobleme bekommen. Die Bierbänke mit optimaler Sicht auf die Leinwand sind natürlich begrenzt - früher kommen lohnt sich also! Auch weil's davor noch Livemusik von einer Jazzband gibt - in dieser Kombination einzigartig in München.

Und natürlich gibt's auch in einer der bekanntesten Fußballkneipen Deutschlands ein Public Viewing: Im Stadion an der Schleißheimer Straße werden alle Spiele gezeigt. Plätze sind hier heiß begehrt. Wer hin will, sollte schnell reservieren (unter reservierungen@sadss.de).

