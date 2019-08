Perseiden 2019: Wann ist der Höhepunkt?

Der Höhepunkt des Sternschnuppenstroms wird in der Nacht von Montag (12. August) auf Dienstag (13. August) erwartet. Das eigentliche Maximum liege aber tagsüber, erläuterte Carolin Liefke vom Vorstand der Vereinigung der Sternfreunde in Heppenheim. Die nächtlichen Beobachtungsbedingungen sind weniger ideal als in anderen Jahren, da der fast volle Mond den Himmel stark aufhellt.