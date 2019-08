Warum gelten Sternschnuppen als Glücksbringer?

Wer eine Sternschnuppe fallen sieht, darf sich etwas wünschen, sagt der Volksmund. Aber warum gelten die Lichtstreifen am nächtlichen Himmel als Glücksbringer? Das ist unklar. Man weiß aber, dass der Aberglaube seit Jahrtausenden besteht. Einst sahen Menschen in Sternen göttliche Lichtfunken am dunklen Firmament.

Sternschnuppen galten als Dochte, die Engel beim Putzen der Himmelskerzen fallen ließen. Entsprechend hoffte man bei ihrer Erscheinung auf göttlichen Beistand oder zumindest einen Engel an der Seite, wenn es um unerfüllte Wünsche geht – bis heute.

Der Münchner Astrologe Christoph Weidner sagte der AZ, dass Sternschnuppen in fast allen Kulturen als Glücksbringer gesehen werden. Eine Ausnahme: die Mongolei. Im Volksglauben der Steppenbewohner sind es sichtbar gewordene Seelen Gestorbener auf der Reise ins Jenseits. Auch die Ureinwohner auf den Andamanen-Inseln fürchten sich vor Sternschnuppen.

Sie sehen darin Fackeln, mit denen böse Geister Jagd auf Menschen machen, die sich unvorsichtigerweise nachts im Freien aufhalten.