Fernreise im Herbst Bestätigt: Meghan und Harry reisen mit Archie durch Südafrika

Die Reise führt Meghan, Harry und Archie durch Südafrika, während der Prinz zudem Malawi und Angola einen Besuch abstatten wird. Während seines Besuchs in Malawi plant Harry dem Post zufolge, für seine Wohltätigkeitsorganisation "Sentebale" zu werben, die er 2006 mit Prinz Seeiso von Lesotho (53) gegründet hat, um junge Menschen in der Region, die unter HIV und Aids leiden, zu unterstützen. Zudem ist ein "kurzer Arbeitsbesuch in Botswana" des Prinzen geplant.