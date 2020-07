Doch auch Immobile sollte sich in Acht nehmen. Denn in der Serie A schielt noch ein weiterer Stürmer auf den Goldenen Schuh. Natürlich ist Cristiano Ronaldo gemeint. Der Juve-Angreifer könnte die Einzelauszeichnung sogar schon zum fünften Mal gewinnen. Derzeit liegt der Portugiese mit 31 Treffern noch drei Tore hinter Immobile und Lewandowski. Weitere Kandidaten gibt es nicht mehr, da die anderen europäischen Topligen wie in England oder Spanien bereits beendet sind und die Toptorjäger in den anderen Ländern weit abgeschlagen sind.