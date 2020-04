München - Na also, jetzt geht was voran bei der Münchner Kindl-Brauerei. Wenn sich am Mittwoch der Stadtrat in Mini-Besetzung als Feriensenat im Rathaus trifft, steht auch die Entscheidung darüber an, ob das Grundstück an der Tegernseer Landstraße 337, auf dem der Unternehmer Dietrich Sailer ein Brauereigebäude bauen will, im Flächennutzungsplan umbenannt werden soll: von einem angeblichen "Biotop" zu einem "Sondergebiet Brauerei".