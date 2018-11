Sie sind zwar Bierofkas Kapitän, mussten aber vor einigen Wochen weichen, weil Sie sich "zu viel Druck" gemacht hätten. Können Sie uns das erklären?

Das war keine schöne Zeit, aber das hatte ich natürlich zu akzeptieren. Biero hatte schon Recht mit der Aussage: Ich will immer das Maximale herausholen. Wenn dann ein paar schlechtere Spiele dabei sind, kann es schon sein, dass ich mir zu viele Gedanken mache. Aber Kopf in den Sand stecken bringt auch nichts. Also hab ich im Training Vollgas gegeben.

Weber: "Früher haben die Spieler geraucht"

Stichwort Vollgas: Sechzigs Kult-Trainer Werner Lorant hat kürzlich über die heutige Spielergeneration hergezogen. Provokativ gefragt: Ist Felix Weber ein Waschlappen?

Ich habe das auch gelesen. Ich denke, manches kann man nur schwer miteinander vergleichen. Früher haben die Spieler geraucht, nach dem Training gab es eine Halbe Bier. Das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Es läuft alles professioneller. Klar hat es den ein oder anderen härteren Hund gegeben. Manche Dinge kannst du dir aber gar nicht mehr erlauben. Jan Löhmannsröben vom 1. FC Kaiserslautern musste für seine Aussagen (in der „Cornflakes-Affäre“, d. Red.) gleich eine Strafe zahlen. In den Nachwuchsleistungszentren wird man anders geschult als früher. Ich brauche jedenfalls keinen zum Händchenhalten.

Was kann man der heutigen Generation vorwerfen?

Was mir selbst auffällt: Viele Spieler achten sehr auf ihr Aussehen. Sitzt die Frisur? Passen die Schuhe? Nach einem Foul werden gleich die Stutzen gerichtet. Wenn einer mehr auf die Frisur schaut als auf die Leistung, wäre das ein Problem. Wenn einer zwei Mal pro Woche zum Friseur geht und gut spielt, soll er das machen. Mir reicht ein Mal im Monat – höchstens.

Weber warnt vor Ex-Löwe Fink

Am Sonntag geht es um 13 Uhr im Wildpark gegen den Karlsruher SC. Wie müssen die Löwen auftreten, damit es beim Tabellen-Dritten zu einem Löwen-Sieg reicht?

Der KSC hat am Anfang ein bisschen geschwächelt, jetzt holen sie immer ihre Siege. Sie haben mit Marvin Pourié und Toni Fink zwei gute Stürmer vorne, sind richtig gut aufgestellt. Sie waren ja beide mal bei 1860, aber ich habe sie hier nicht erlebt. Es wird ein extrem schweres Spiel, aber wir sind davon überzeugt, dass wir sie packen können. Vielleicht ist es jetzt mal Zeit für so ein dreckiges 1:0 oder 2:1.

