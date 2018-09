München - Kurz vor Schluss sorgte der Patzer von Nationalkeeper Manuel Neuer (in Kooperation mir Niklas Süle, der ungünstig im Weg stand) dafür, dass Felix Götze sein erstes Bundesligator machen konnte. Der 20-Jährige traf gegen die Bayern zum 1:1 Endstand. Das Tor war also ein besonderes, in jeder Hinsicht. Und der Augsburg-Profi wusste dann auch, wem er den Treffer widmen wollte.