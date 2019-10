Feiern statt Frust Wiesn 2019: Die Bayern-Stars besuchen geschlossen das Oktoberfest

Die unerwartete 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim hat der FC Bayern München offenbar gut weggesteckt. Zum Abschluss des Oktoberfestes am Sonntag ging es in der bayerischen Landeshauptstadt mit der ganzen Mannschaft und in Tracht auf die Wiesn. Viele der Stars hatten auch Partnerinnen und Kinder im Gepäck. So kam David Alaba (27) etwa mit seiner schwangeren Freundin Shalimar Heppner und Robert Lewandowski (31) hatte natürlich seine Ehefrau Anna dabei.