Das neue Trikot ist eine Hommage an die Meisterlöwen von 1966 – der blaue Farbton sowie der weiße Saum an Ärmeln und Kragen erinnert an den Dress, mit dem die Löwen 1966 ihre erste und bislang einzige Meisterschaft gewonnen haben. Zusätzlich ist die Vorderseite des Trikots mit glänzenden Streifen versehen.