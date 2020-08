Bad Tölz - Eine genervte Mutter hat in Bad Tölz Eier auf das Auto eines Mannes geworfen, der nachts hupend den Champions-League-Sieg des FC Bayern bejubelte. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 20-Jährige in der Nacht auf Montag mit seinem Cabrio in der Stadt lautstark seine Runden gedreht, sodass das herzkranke Kind der Frau aufwachte und nicht mehr einschlafen konnte.